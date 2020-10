Facebook mocht pagina ‘Nee tegen 1,5 meter’ offline halen

Facebook heeft het recht om pagina’s offline te halen als die indruisen tegen het eigen beleid om misinformatie over het coronavirus te stoppen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag geoordeeld in een kort geding dat de stichtingen Smart Exit en Viruswaarheid en een inwoner van Den Haag tegen Facebook hadden aangespannen.

Facebook haalde in juli de pagina ‘Nee tegen 1,5 meter’ offline. De drie partijen eisten dat Facebook de pagina weer terug zou plaatsen. Ook een pagina met de titel Viruswaanzin zou volgens hen onterecht zijn verwijderd.

De rechter oordeelt dat Facebook „in het algemeen content offline mag halen, wanneer deze in strijd is met het eigen Covid-19-beleid.” De rechter vindt dat Facebook niet kan worden verplicht „om iedere uitlating van gebruikers op zijn platform te dulden.”

Viruswaarheid spant met regelmaat een kort geding aan in een poging om coronamaatregelen terug te draaien. Recent eisten ze nog tevergeefs notulen op van het Outbreak Management Team (OMT), waarin onafhankelijke gezondheidsdeskundigen zitten die het kabinet adviseren over te nemen maatregelen. Ook over de mondkapjesplicht in Amsterdam werd een kort geding aangespannen. Eerder verloor Viruswaanzin, de voorloper van Viruswaarheid, twee keer een kort geding tegen het uitvaardigen van een demonstratieverbod op het Malieveld.