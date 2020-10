Facebook en Sanquin moedigen Nederlander aan bloeddonor te worden

Bloedbank Sanquin heeft de handen ineengeslagen met Facebook. Nederlandse gebruikers van het sociale netwerk kunnen nu op Facebook hun interesse in bloeddonorschap aangeven. Zo krijgen ze herinneringen over de mogelijkheid om bloed of plasma te doneren. Een donor moet vervolgens zelf een afspraak maken bij Sanquin.

„Een van de meest voorkomende redenen voor mensen om donor te worden, is dat ze erover horen van vrienden of familie”, zegt Daphne Thijssen-Timmer, bestuurslid van Sanquin. „Door deze samenwerking kunnen mensen makkelijk aan anderen laten zien dat ze bloed- of plasmadonor zijn, en daardoor anderen aan het denken zetten”, aldus Thijssen-Timmer.

Elke week zijn meer dan 16.000 donaties nodig in Nederland. Gedoneerd bloed kan het leven redden van mensen die veel bloed hebben verloren, bijvoorbeeld bij een ongeluk of tijdens een bevalling. Ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan, krijgen tussendoor vaak bloedtransfusies om aan te sterken. Van bloedplasma worden geneesmiddelen gemaakt waarmee spierziekten en auto-immuunziekten worden behandeld. Van die geneesmiddelen zijn volgens Sanquin in Nederland ruim 250.000 mensen afhankelijk.

Sanquin is nog steeds op zoek naar genezen coronapatiënten die een aantal keer plasma willen doneren. Daarvan wordt een medicijn gemaakt, dat kwetsbare mensen tijdelijk bestand moet maken tegen het coronavirus.

De bloeddonatietool van Facebook werd in 2017 gelanceerd en is inmiddels in 23 landen geactiveerd. Wereldwijd hebben meer dan 70 miljoen mensen zich via Facebook aangemeld als bloeddonor.