Facebook en Instagram krijgen timer

Facebook wil gebruikers eraan gaan herinneren hoeveel tijd ze besteden aan sociale media. Het bedrijf voert daarom nieuwe functies in die bijhouden hoelang mensen op Facebook en Instagram zitten. Dat moet ervoor zorgen dat mensen bewuster omgaan met hun tijd op de social media, zo motiveert het bedrijf de maatregel. Instagram is eigendom van Facebook.

Een van de functies is een ‘dashboard’ dat aangeeft hoeveel tijd je gemiddeld op Facebook en Instagram besteedt en precieze cijfers geeft over de laatste zeven dagen. Gebruikers kunnen daarnaast aangeven hoeveel tijd ze maximaal aan Facebook of Instagram willen besteden. Is die periode verstreken, dan krijgen ze een seintje. Tot slot kunnen gebruikers notificaties op de telefoon een tijdje op stil zetten.

Facebook en andere socialmediabedrijven krijgen geregeld kritiek op de manier waarop ze hun pagina’s inrichten. Door bijvoorbeeld eindeloos scrollen mogelijk te maken, zouden ze verslaving in de hand werken. In Nederland ervaren jongeren social media bovendien steeds vaker als een verslaving, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dit voorjaar.

In een toelichting op de nieuwigheden nam Ameet Ranadive, bij Facebook verantwoordelijk voor producten voor ‘welzijn’, het woord verslaving niet in de mond. Wel zei hij dat gebruikers hadden gevraagd om manieren waarop ze meer vat kunnen krijgen op de tijd die ze aan sociale media kwijt zijn.