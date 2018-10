Fabrikant stint wil info delen met minister

De fabrikant van de stint wil overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het besluit de voertuigen voorlopig niet meer op de weg toe te laten. Volgens het bedrijf is het onderzoek waarop dat was gebaseerd niet volledig en is de zienswijze van de fabrikant er niet in meegewogen. Een kinderdagverblijf uit Almere is er inmiddels een rechtszaak om begonnen tegen de minister.

Minister Cora van Nieuwenhuizen nam haar besluit op basis van voorlopig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) naar de veiligheid van de elektrisch aangedreven kar. Dit na het dodelijke ongeluk in Oss waar een stint onder een trein kwam.

Volgens directeur Edwin Renzen van fabrikant Stintum heeft de ILT in het onderzoek geen oog gehad voor de zienswijze die zijn bedrijf zelf heeft aangedragen. „We hebben een brief aan de ILT gestuurd met een feitenrelaas, met het verzoek dit met de minister te delen.” Renzen denkt dat mede aan de hand van de eigen informatie mogelijk een ander besluit kan vallen.

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje in Almere begint een rechtszaak tegen de bewindsvrouw. De jurist van deze opvang vindt ook dat de minister bij het besluit niet „zorgvuldig genoeg” heeft gehandeld, en bovendien te weinig rekening houdt met belangen van mensen en organisaties. Veel kinderdagverblijven door het hele land gebruiken de stint om kinderen van school te halen. Die moeten het vervoer nu anders regelen, en soms ook inkopen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang sluit zich niet bij het kort geding aan. Die zegt de uitkomst van de zaak af te wachten.