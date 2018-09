Fabrikant controleert alle stints

De fabrikant van de stint, die vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, laat alle 3500 voertuigen die in gebruik zijn controleren. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk.

Bij het ongeval reed een stint, door nog onbekende oorzaak, door een gesloten spoorboom. Vier kinderen overleden door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde raakten zwaargewond.

In een boodschap aan afnemers van de stints, laat het bedrijf weten vanaf maandag alle karren te controleren. „In afwachting van de uitslag van het onderzoek, controleren we alle 3500 stints vanaf 24 september op alle veiligheidspunten en vervangen preventief onderdelen.”