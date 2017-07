Fabrieken Shell-Pernis grotendeels stilgelegd

Na de brand die zaterdagavond woedde bij Shell-Pernis wordt de raffinaderij zondag nagenoeg stilgelegd. Vanwege de brand in het hoogspanningsstation aan de Vondelingenplaat viel de elektriciteit uit en werd eerder al een deel van de fabrieken stilgelegd.

Aangezien de installaties in Rotterdam nauw met elkaar in verbinding staan, heeft dat ook gevolgen voor de andere fabrieken. Daarom is besloten dat bijna alle fabrieken worden stilgelegd. Daarna kan het bedrijf de schade gaan bekijken, aldus de zegsman van Shell. Shell-Pernis is met ongeveer zestig fabrieken de grootste raffinaderij van Europa.

Hoewel de brand aan de Vondelingenplaat is geblust, zijn er in de wijde omgeving nog vlammen te zien. Dit komt doordat het bedrijf als onderdeel van de veiligheidsprocedure overtollige gassen, die bij de raffinage van olie vrijkomen, affakkelt. Het affakkelen duurt mogelijk tot maandag, aldus de woordvoerder van Shell. DCMR Milieudienst Rijnmond had zondagmiddag 28 telefoontjes binnen over het affakkelen.