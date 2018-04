F-16 met zonnepanelen? 1 april!

Van een uitlaatservice voor kantoorpersoneel tot een rolkofferverbod: rond 1 april deden bedrijven en organisaties weer flink hun best om mensen in de maling te nemen. Een overzicht van de opvallendste grappen.

Straaljager op zonne-energie

Vliegbasis Leeuwarden introduceerde op Twitter een nieuw technisch hoogstandje: de F-16 met zonnepanelen. „Vandaag nog aan de stekker, morgen in de lucht. Hopelijk schijnt de zon!”

Vrouwen op mannenkoor

Vrouwen moeten vanaf nu welkom zijn op mannenkoren, zo meldde lokale krant Het Urkerland. Twee Amsterdamse feministen spanden volgens het bericht een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens omdat ze niet welkom waren op een mannenkoor. Ene Rachel Panders in de krant: „Mannen op Urk kunnen er lacherig over doen, maar het is wel degelijk een serieus probleem. We kennen zeker drie gevallen van vrouwen die begiftigd zijn met een dermate zware stem dat ze niet welkom zijn bij vrouwenkoren.”

Zweetoksel

Deodorantmerk Rexona kwam met een antitranspirantroller met twee kanten: een voor de linker- en een voor de rechteroksel. De rechteroksel van vrouwen produceert namelijk veel meer zweetlucht dan de linkeroksel, zo bleek volgens het bedrijf uit onderzoek. Dat zou de schuld zijn van de hormoonhuishouding.

Uitlaatservice

Medewerkers die zo vastzitten aan hun bureaustoel dat ze nauwelijks in beweging zijn te krijgen: het is een bekend probleem op de Nederlandse werkvloer. Recruitmentbedrijf Eager People zei daarom een uitlaatservice voor kantoormedewerkers te lanceren, met een speciale uitlaatmedewerker. „Deze bevestigt het tuigje stevig maar comfortabel om de torso van uw collega, lijnt deze aan, en trekt uw collega vervolgens mee de frisse buitenlucht in. Dit zal in het begin wat onwennig zijn voor de collega, maar het doel heiligt de middelen.”

Krap parkeren

Fileparkeren op krappe plekjes? Voor veel mensen een ramp. Maar met de nieuwe Audi downsizing assistant wordt het een fluitje van een cent, meldde het autobedrijf. Vanaf volgend jaar komt er een auto op de markt die tot 15 procent kan krimpen, zodat je vervoersmiddel altijd past.

Kaartjesbombardement

Omapost, een app waarmee je ansichtkaarten kunt versturen, kondigde een DDoS-aanval aan op PostNL. Een offlineaanval dan: de organisatie gaat een week lang tienduizenden kaarten tegelijk versturen naar het postbedrijf. Met de actie wil Omapost aandacht vragen voor een half miljoen Nederlanders die zich eenzaam voelen. „De verwachting is dat PostNL extra mensen moet inzetten om de post te kunnen verwerken”, aldus het bedrijf.

Rolkofferverbod

Dat irritante geluid van rollende wieltjes over de plavuizen: bij Groningen Airport Eelde is het voor altijd verleden tijd. Het vliegveld zei koffers en trolleys met plastic wielen te verbieden. Op het platform van de luchthaven is door alle koffers spoorvorming ontstaan. „En dat is simpelweg gevaarlijk”, stelde commercieel manager Bowy Odink. Alleen rubberen wielen zijn daarom vanaf 1 april nog toegestaan. „Op korte termijn is dit de beste en veiligste oplossing om te voorkomen dat reizigers struikelen onderweg naar het vliegtuig.”

Baby’s in de achtbaan

De Efteling kwam de afgelopen week met een bijzonder bericht: achtbaan de Python is geschikt gemaakt voor baby’s. Volgens het pretpark kunnen ook de allerkleinsten daardoor voortaan veilig in de achtbaan. „Ik denk dat we het meest uitkijken naar die heerlijke blije kindergezichtjes die met 2 g door de achtbaan heen razen.”

Speciaal parfum

Afval Aroma’s mogen niet in uw kast ontbreken. Afvalinzamelaar Van Kaathoven presenteerde met trots een nieuwe parfumlijn met geuren als Gemaaid Gras, Hout Couture, Rest is Best en Eau de Frietvet. De geuren zouden bestaan uit natuurlijke ingrediënten, rechtstreeks afkomstig uit de vuilniswagen.

Leugendetectiehonden

KNGF Geleidehonden gaat binnenkort een proef houden met leugendetectiehonden. De proef moet uitwijzen of de honden in staat zijn de leugen van de waarheid te onderscheiden via iemands lichaamsgeur. Daar zit een luchtje aan...