Extreem weer drijft verzekeringspremie op

Extreem weer zoals de buien van deze week kosten ons meer en meer geld. Doordat we meer schade claimen bij verzekeraars, stijgen premies in rap tempo. En het ligt in de lijn der verwachting dat die ontwikkeling zich doorzet, waarschuwen experts in De Telegraaf.

Steeds vaker krijgen verzekeraars claims binnen door extreem weer. Ook deze week, al kan het Verbond van Verzekeraars nog geen schadebedrag geven. Dinsdag zorgden buien al voor schade en de rest van de week moeten we rekening houden met zware regenval.

Het hoort bij het veranderende klimaat: er vallen korte, hevige buien met veel regen en heftige bijverschijnselen. "Over de afgelopen vijftien jaar is er een stijgende lijn van extreme weer-events. Dat maakt dat de schadelasten ook stijgen. Ook zijn er nieuwe schadegebeurtenissen. In het verleden waren het met name stormen, maar we zien nu ook enorme hagelbuien, extreme regen en droogte", aldus het Verbond van Verzekeraars.