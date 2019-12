Extra woonplekken voor economisch daklozen Amsterdam

In Amsterdam worden meer zogenoemde economisch daklozen aan een woning geholpen. De gemeente en woningcorporaties stellen tweehonderd woningen tijdelijk beschikbaar, waarmee vierhonderd extra woonplekken worden gecreëerd.

Economisch daklozen zijn mensen die hun woning zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld na een scheiding of door werkloosheid, en geen nieuw huis kunnen vinden. Rond de zomer kunnen de eerste deelnemers de woningen betrekken. De extra woonplekken zijn bedoeld voor alleenstaanden die een huis kunnen delen.

Op dit moment zijn er al driehonderd tijdelijke woonplekken beschikbaar bij verschillende instanties in de stad, maar door het groeiende aantal economisch daklozen zijn er vijfhonderd tot zeshonderd plekken per jaar nodig. Het beschikbaar stellen van de extra woningen maakt onderdeel uit van een proef, waarbij leegstaande huizen die op de nominatie staan om te worden gesloopt of gerenoveerd voor een jaar beschikbaar zijn.