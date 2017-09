Extra weerberichten KNMI voor Sint-Maarten

Het KNMI is erin geslaagd extra weerberichten te verzorgen voor de inwoners van het door orkaangeweld getroffen Sint-Maarten. Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd zijn er tijdelijk elk uur verse updates via het lokale radiostation Laser 101.1 FM, dat weer in de lucht is, en via Trans World Radio, dat via een een sterke middengolfzender vanuit Bonaire opereert.

Bewoners van Sint-Maarten moesten het sinds orkaan Irma overtrok zonder weerbericht stellen. Verbindingen waren uitgevallen en de eigen meteodienst raakte uit de lucht.