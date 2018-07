Extra water voor werelderfgoed Kinderdijk

Unesco-werelderfgoed Kinderdijk krijgt extra water van waterschap Rivierenland. Vanuit de Lek wordt water naar de Alblasserwaard gepompt, zodat de dijken waarop de beroemde molens staan niet uitdrogen. Het schap inspecteert de dijken in de polder ook regelmatig op scheuren. Er is tot nu toe geen ernstige schade ontdekt volgens een woordvoerster.

De negentien molens van Kinderdijk zijn in vorige eeuwen gebouwd om de polder droog te malen. Sinds 1997 is de rij molens Unesco-werelderfgoed. Kinderdijk is een bekende toeristische trekpleister in Nederland.

Waterschap Rivierenland neemt op steeds meer plekken maatregelen om water uit de grote rivieren over het land te verdelen. Sinds woensdag zorgen pompen en gemalen ervoor dat de Linge niet droogvalt. Vanuit de Maas en de Afgedamde Maas wordt extra water naar agrarische gebieden gepompt. Voor het eerst sinds 1976 krijgt de Bommelerwaard extra water vanaf Brakel. Vanaf woensdag geldt in het gebied overdag ook een sproeiverbod. Dat gebeurt vrijwel nooit in het Rivierengebied.