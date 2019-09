Extra vragen voor euthanasievereniging

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) krijgt „ontzettend veel” vragen over wilsverklaringen sinds vorige week een arts werd ontslagen van rechtsvervolging. Ze moest voor de rechter verschijnen nadat ze euthanasie had toegepast op een demente vrouw. De patiënte was zo in de war, dat ze haar eerder vastgelegde wens om in zo’n situatie niet verder te leven niet kon herbevestigen. Wel was duidelijk dat ze diep ongelukkig was.

Geïnteresseerden hebben volgens de NVVE veel vragen over het formuleren van wensen, het aanvullen en vernieuwen van een bestaande verklaring en de noodzaak van gesprekken met een arts. De NVVE biedt vanaf nu een extra service aan: ze gaat haar leden periodiek een herinnering sturen om nog eens naar met hun wilsverklaring te kijken en eventueel actie te ondernemen.

Zaterdag 5 oktober is de Dag van de Wilsverklaring. In dertien steden zijn dan informatiepunten, met consulenten om te raadplegen en lezingen om bij te wonen. Die plaatsen zijn Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Arnhem, Breda, Eindhoven, Emmen, Geleen, Goes, Groningen, Heerenveen en Leiden.