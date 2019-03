Extra voer voor runderen Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer geeft de heckrunderen in de Oostvaardersplassen sinds woensdag extra hooi. Maandag is bij een inspectieronde met dierenartsen gebleken dat de dieren te mager zijn geworden, aldus boswachter Hans-Erik Kuypers.

Volgens Kuypers zijn de runderen elke winter de eerste dieren in de Oostvaardersplassen met een minder goede conditie. Met de edelherten en de konikpaarden is nog niks aan de hand.

De honderden runderen leven in vier kuddes in een eigen leefgebied. Vanaf woensdag wordt elke kudde naar behoefte bijgevoerd, totdat de runderen zelf de voorkeur geven aan het gras dat nu weer groeit.

Tot vorig jaar voerde Staatsbosbeheer het wild in het natuurgebied nooit bij, omdat de dieren zichzelf moesten kunnen redden. Nadat er heel veel ophef ontstond over grote aantal dode en stervende dieren is het beleid bijgesteld.