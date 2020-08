Extra treinen naar Zandvoort

Vanwege het zomerse weer rijdt de NS met meer en langere treinen van en naar Zandvoort. Tot 23.00 uur kunnen strandgangers woensdag zes keer per uur met de trein van en naar de badplaats. Ook op de rest van de voorspelde mooie dagen zet de NS in de avonduren extra treinen in.

Vooral in de treinen die direct van Amsterdam naar Zandvoort aan Zee rijden is het vaak druk. De NS wijst er dan ook op dat de treinen met overstap naar Haarlem een goed alternatief zijn om optimaal gebruik te maken van de ruimte in alle treinen. Mijd drukke treinen van en naar Zandvoort, neem voldoende water mee voor onderweg, houd rekening met elkaar en de RIVM-richtlijnen, wacht niet tot te laatste treinen, maar reis op tijd terug naar huis, adviseert de NS.

Op de stations Amsterdam Centraal, Haarlem en Zandvoort worden extra medewerkers ingezet om de verwachte drukte in goede banen te leiden.