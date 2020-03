Extra traumahelikopter voor vervoer patiënten intensive care

Vanaf dinsdag vliegt vanaf de militaire vliegbasis in het Brabantse Volkel een vijfde traumahelikopter. Daartoe is besloten omdat het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft snel groeit door de coronacrisis. De traumahelikopter vervoert intensivecare-patiënten snel naar ziekenhuizen in heel Nederland en ontlast daarmee ook het medisch wegvervoer, aldus het academische Radboudumc in Nijmegen maandag.

Het Radboudumc heeft de helikopter van de ANWB Medical Air Assistance ingericht voor intensieve zorg. Het ziekenhuis levert ook de bemanning, bestaande uit een piloot, een gespecialiseerde arts en een verpleegkundige van het Mobiel Medisch Team. De bemanning draagt beschermende kleding. Na elk transport wordt de helikopter volledig ontsmet.

In Nederland vliegen vier traumahelikopters vanuit Amsterdam (VU Medisch Centrum), Rotterdam (ErasmusMC), Groningen (UMCG) en Volkel (Radboudumc). De vijfde helikopter die nu gaat vliegen is groter dan de andere toestellen en heeft daardoor meer ruimte voor ic-apparatuur. Het ministerie van Volksgezondheid en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hebben zich ingespannen om onder de huidige omstandigheden snel een vijfde traumaheli in de lucht te krijgen.