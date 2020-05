Extra surveillance politie te paard wegens Arnhemse autobranden

De bereden politie helpt in Arnhem mee met extra surveillances wegens het grote aantal autobranden in die stad. Volgens de politie zijn agenten te paard flexibel en kunnen zij snel reageren als er ergens onraad is. De politie te paard rijdt ’s avonds en ’s nachts door de wijken Klarendal en Presikhaaf, waar de meeste branden zijn aangestoken.

Vrijdagmorgen vroeg stond ondanks het extra toezicht opnieuw een auto in brand in Arnhem. Dat was de zeventiende autobrand in korte tijd. Sinds de politie maandag verscherpte controles aankondigde, was het een paar nachten rustig.