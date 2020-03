Extra steunmaatregelen voor Utrechtse ondernemers

Utrecht geeft bedrijven, ondernemers, zzp’ers en winkeliers die door de coronacrisis veel omzet mislopen, extra hulp. Dit is een aanvulling op de landelijke maatregelen die het kabinet dinsdag heeft bekendgemaakt. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerder deze week gaven Rotterdam en Amsterdam al aan ondernemers extra lucht te willen geven. Ook zij zetten extra steunmaatregelen in.

Zakelijke huurders van gemeentelijke panden krijgen bijvoorbeeld uitstel van betaling. De gemeente vraagt andere vastgoedeigenaren om coulant te zijn. Ondernemers hoeven de komende tijd minder gemeentelijke belastingen te betalen. Hotels dragen minder toeristenbelasting af. Het terrassenseizoen gaat waarschijnlijk langer door zodat de horeca hier nog inkomsten uit kan halen. Ook gaat de gemeente onder meer coulant om met subsidieverplichtingen die vanwege sluitingen en afgelastingen niet waargemaakt kunnen worden. Dit speelt met name in de culturele sector.

„De Utrechtse economie is sterk en kan tegen een stootje, maar de coronacrisis treft onze lokale economie in het hart. Deze crisis vraagt om ongekende steunmaatregelen”, vindt wethouder Klaas Verschuure (economische zaken). „Met deze maatregelen willen we de Utrechtse ondernemers door de crisis heen helpen.”