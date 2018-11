Extra spreekuren en bedden in Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor patiënten, naar aanleiding van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer spreekuren bij een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie.

„Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit met medewerkers en medisch specialisten die hebben aangegeven dat zij tijdelijk meer willen gaan werken. Daarnaast wordt extra personeel geworven en aangesteld”, aldus het ziekenhuis. De afgelopen weken zijn al meerdere patiënten uit Lelystad bevallen in St Jansdal.

De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen hopen begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven of een doorstart van de ziekenhuizen mogelijk is. Woensdag lieten ze in een verklaring weten in gesprek te zijn met „diverse serieuze kandidaten” die een plan hebben voor zo’n doorstart.