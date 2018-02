Extra pro-formazitting in zaak natuurgenezeres

Op 7 mei is er opnieuw een voorlopige zitting in de zaak van natuurgenezeres Sara G. (58) uit Kockengen. Zij wordt verdacht van het doden van een vrouw uit Zweden door die de gevaarlijke stof ibogaïne toe te dienen.

Het Openbaar Ministerie zegt meer tijd nodig te hebben. Tot nu toe vallen de verhoren van getuigen in het buitenland tegen. Een voormalige cliënt van G. uit Zweden was te ziek om zich verstaanbaar te kunnen maken. Een Duitser bleek bij nader inzien geen behandeling bij de natuurgenezers te hebben gehad. „Andere getuigen moeten nog worden getraceerd. Daarna kunnen wij de balans opmaken: is het genoeg of hebben wij meer tijd nodig?”, aldus de officier van justitie.

Advocaat Peter Souren verzocht donderdag tijdens een regiezitting G. vrij te laten. Maar de rechters in Utrecht vinden dat er redenen zijn haar langer in voorarrest te houden.

Naar de Ierse medeverdachte Tom B. is de politie nog (internationaal) op zoek. Hij geldt als de belangrijkste getuige. Hij was aanwezig op het moment dat de Zweedse overleed. Volgens de advocaat staat namelijk niet vast dat het slachtoffer door ibogaïne is overleden. „Onderzoeken spreken elkaar tegen. Bovendien moet dan nog worden vastgesteld wie de ’ibo’ heeft toegediend.”

Daar denkt het OM heel anders over. Volgens justitie wordt het overlijden zonder vraagtekens verklaard door ibogaïne. „Er is geen andere doodsoorzaak. Het slachtoffer was in de woning van G. Daar lagen capsules met het geneesmiddel. Verdachte heeft 112 gebeld, heeft de hulpverleners verkeerde informatie verschaft, bood geen hulp en sloeg op de vlucht.”