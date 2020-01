Extra onderzoek naar dodelijk ongeval met zitmaaier

Er komt extra onderzoek naar een dodelijk ongeval met een zitmaaier bij een basisschool in Kampen. De rechtbank in Zwolle heeft dat besloten tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen een ambtenaar, die daar het grasveld maaide. Bij het achteruitrijden kwam in september 2018 een 6-jarig meisje onder de wielen van de grasmaaier terecht.

De 21-jarige Kampenaar Daniël V. maaide in opdracht van de gemeente het grasveld dat als schoolplein werd gebruikt door basisschool Villa Nova in Kampen. De rechtbank wil dat een onderzoeker onder meer kijkt naar de technische staat van de grasmaaier en naar afspraken die destijds door de gemeente met scholen zijn gemaakt.

De leerlinge bezweek enkele dagen later aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte dood door schuld. De gemeente Kampen deed al onderzoek naar de grasmaaier. Daaruit bleek dat de zitmaaier een forse dode hoek had. Inmiddels heeft de gemeente dergelijke maaiers voorzien van achteruitrijcamera’s. Naast nieuw onderzoek wil de rechtbank dat onder meer de leerkracht wordt gehoord die als eerste ter plaatse was.

Dat de gemeente de grasmaaiers aanpaste, is een wenselijke reactie van de maatschappij om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen, zei de officier van justitie. „Maar die aanpassingen zeggen niets over de schuldvraag van dit ongeval.”

Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak wordt behandeld.