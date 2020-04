Extra narcosemiddelen voor coronapatiënten in Nederland

Nederland heeft zich weten te verzekeren van extra aanvoer van het narcosemiddel Propofol, dat onmisbaar is bij de beademing van Covid-19-patiënten op de intensive care. „Met deze extra aanvoer zijn dreigende tekorten in de afzienbare toekomst afgewend”, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen.

De extra partijen komen uit Zuid-Korea. De eerste levering van 120.000 ampullen is donderdagmiddag al aangekomen op Schiphol. De aanvoer werd tot stand gebracht door het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het ministerie van VWS en groothandel Ofipharma.

Omdat corona-patiënten vaak wekenlang beademd moeten worden, waren er zorgen over de blijvende beschikbaarheid van het middel. Joris Uges, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, zegt: „Met deze extra voorraad kunnen we voorlopig weer even voort, maar waakzaamheid blijft geboden en we roepen de ziekenhuizen op zo zuinig mogelijk te blijven doen”.

Na inspectie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt de extra voorraad Propofol ondergebracht bij de farmaceutische groothandels en gaan de ampullen via de reguliere distributiekanalen naar de ziekenhuizen.