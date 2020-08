Extra nachttoezicht politie in buurt rondom Vechtstraat Amsterdam

De Amsterdamse politie gaat ’s nachts rondom de Vechtstraat extra toezicht houden. Dit naar aanleiding van twee schietpartijen kort na elkaar in de straat in de Amsterdamse rivierenbuurt. Dat maakte burgemeester Femke Halsema woensdag bekend via Instagram.

Volgens de burgemeester hebben de schietpartijen op bewoners „natuurlijk enorme indruk gemaakt”. Zij heeft woensdagmiddag zelf met een aantal buurtbewoners gesproken. De komende dagen zet de gemeente in de buurt een bus neer waar bewoners hun verhaal kunnen doen en waar ze terechtkunnen met vragen.

Vanaf woensdagavond komt er tijdelijk cameratoezicht in de buurt waar de schietincidenten zich voordeden. Ook letten wijkagenten extra goed op in hun buurten, aldus de burgemeester.

Dinsdagmiddag werd in de Vechtstraat een man neergeschoten, naar verluidt de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Woensdagochtend vroeg, om 04.00 uur, werd ook een man beschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee schietpartijen.