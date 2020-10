Extra militairen ingezet voor kustbewaking Caribisch gebied

Defensie zet extra militairen in om de Kustwacht in het Caribisch gebied te ondersteunen. De militairen gaan extra kustobservaties uitvoeren. Volgens de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied moeten dat voorkomen dat vluchtelingen het eiland weten te bereiken. In de nacht van donderdag op vrijdag werd nog een boot met 26 vluchtelingen uit Venezuela aangehouden die op weg was naar Curaçao.

De ondersteuning wordt gedaan door zowel landmacht-militairen van de Compagnie in de West als de Curaçaose militie. Defensie heeft hiertoe besloten nadat de autoriteiten van Curaçao om de hulp hadden gevraagd. De extra inzet moet ook helpen in de strijd tegen illegale wapen-of drugssmokkel, zegt Defensie.

De Kustwacht controleert ook extra om te voorkomen dat vluchtelingen die de eilanden weten te bereiken, het Covid-19-virus kunnen verspreiden. De 26 vluchtelingen op de boot die in de nacht van donderdag op vrijdag is aangehouden, werden na aankomst op Curaçao ook direct getest voordat ze werden vastgezet.