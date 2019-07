Extra hulpdiensten naar Maasvlaktestrand

Hulpdiensten zijn op weg naar het Rotterdamse Maasvlaktestrand om mensen bij te staan die op deze warme zomerdag mogelijk in de problemen komen. Hoeveel mensen hulp hebben ingeroepen, kan de woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond niet zeggen. Hij meldt dat meerdere mensen bevangen zijn door de hitte.

Er worden extra ambulances en een noodhulpteam naar de Maasvlakte gestuurd om mensen ter plekke te kunnen behandelen. Ook de reddingsbrigade is nog in touw.

De gehele dag al krijgt de meldkamer telefoontjes van mensen die onwel zijn geworden door de hitte, te weinig gedronken hebben of in zee in problemen komen en door de reddingsbrigade uit het water moeten worden gehaald. Omdat het aantal meldingen aan het einde van de middag alleen maar toenam, is kort na 18.00 uur besloten meer hulpverleners naar het strand te sturen, aldus de zegsman van de veiligheidsregio.