Extra getuigenverhoren in zaak mishandeling buschauffeur

In de strafzaak over de mishandeling van een buschauffeur in Dongen (Noord-Brabant) komen extra getuigenverhoren. De politierechter in Breda willigde donderdag het verzoek in van de advocaat van verdachte Raymonth E. Die ontkent en zegt dat hij bij zijn vriendin was.

De mishandeling van de vrouw, die volgens het Openbaar Ministerie meerdere malen werd geslagen, was vrijdag 9 oktober. Aanleiding zou zijn geweest dat zij de man erop had aangesproken dat hij in de bus geen mondkapje droeg. Ze moest per ambulance naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen is behandeld. Toen de politie E. vorige week maandag in Tilburg inrekende na een winkeldiefstal, herkende een van de agenten hem.

Voor de politierechter herhaalde de 43-jarige verdachte dat hij niets met de zaak te maken heeft. Hij verwees onder meer naar camerabeelden die in de bus zijn gemaakt en zei dat „ik niet die man ben die daarop is te zien”. Bij de politie gaf de man direct al aan dat hij op het moment van de mishandeling bij zijn vriendin was. Zij is een van de getuigen die wordt gehoord.

In afwachting van de voortzetting van zijn zaak blijft E. voorlopig achter slot en grendel. Een verzoek van zijn raadsman om opheffing van het voorarrest haalde het niet vanwege het gevaar op herhaling. E. staat behalve mishandeling terecht voor diefstal en winkeldiefstal. Wanneer zijn zaak verder gaat, is niet bekend.