Extra geld voor uitbreiding school Langbroek

De reformatorische School met de Bijbel in Langbroek krijgt extra geld voor uitbreiding van het schoolgebouw.

Eerder stond de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede al toe dat er wordt bijgebouwd, nu blijkt er voor de toekomst nog meer lesruimte nodig te zijn.

In augustus 2015 werd een nieuw gebouw met zes leslokalen en een speellokaal in gebruik genomen. De school had in 2016 125 leerlingen, een jaar later 134. Sinds vier jaar komen er ook leerlingen uit Werkhoven, waar de protestants-christelijke school De Werkhof juist wegens langdurig gebrek aan voldoende kinderen moest sluiten. Volgend jaar zijn er naar verwachting 163 leerlingen.

„De groei van de school houdt aan. Binnen Langbroek is geen ruimte beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van één of meer groepen. Ook een noodlokaal bij de school is lastig”, zo verdedigden burgemeester en wethouders een verhoging van het bouwbudget met 280.000 euro. In een digitale vergadering ging de gemeenteraad daar deze week mee akkoord.