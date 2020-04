‘Extra geld cultuursector onvoldoende’

De extra financiële injectie van 300 miljoen euro voor culturele instellingen die „van vitaal belang zijn”, die minister Ingrid van Engelshoven woensdag beschikbaar stelde, is een stap in de richting, maar nog niet voldoende. Dat zeggen Jan Zoet van Kunsten 92 en parlementariër Niels van den Berge (GroenLinks) in de Volkskrant.

„Het zijn welkome maatregelen tot de zomer en dat stemt me in eerste instantie positief. Maar wat is de horizon van deze maatregelen? Als het hierbij blijft, is het onvoldoende”, zegt Zoet. „Het is fijn dat het inzicht wordt gedeeld dat de generieke maatregelen onvoldoende waren. Maar laten we niet vergeten dat deze maatregelen weinig betekenen voor de 160.000 zzp’ers in onze sector. Die worden teruggeworpen in de bijstand.” Hij vindt dat gemeenten de portemonnee moeten trekken voor zalen en instellingen die geen steun van het Rijk krijgen.

Niels van den Berge (GroenLinks) valt hem bij: „Het bedrag is te beperkt en gericht op gesubsidieerde instellingen. We mogen ook alle zzp’ers en freelancers niet uit het oog verliezen.”

Vorige maand schortte het kabinet al de huur voor rijksmusea voor drie maanden op en gaat bestaande subsidies eerder uitbetalen.