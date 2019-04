Extra editie 10-jarige Familiedagen van start in Gorinchem

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er dinsdag een extra editie van de Familiedagen van start gegaan in de Evenementenhal Gorinchem.

Het evenement vindt dinsdag en woensdag plaats, naast de Familiedagen die in de voorjaarsvakantie in Hardenberg werden gehouden en de voor dit najaar geplande dagen in Gorinchem.

De organisatie verwacht zo’n 8000 à 9000 bezoekers, zegt accountmanager Nadine van Heijst. De reguliere Familiedagen die drie dagen duren trekken doorgaans zo’n 20.000 bezoekers.

In de hal kunnen bezoekers terecht bij 110 standhouders. Volgens Van Heijst heeft de organisatie er bewust voor gekozen zich meer te richten op activiteiten. Zo zijn er diverse workshops, een podiumprogramma, kinderboerderij, klimtoren en een mountainbikeparcours. „Voorheen waren er alleen springkussens en wat knutselworkshops”, vertelt ze. „We willen ons bewust meer richten op beleving.”

Dinsdagavond staat er een concert gepland met onder meer Mannenkoor Jong Jubilato en Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans.