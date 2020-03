Extra drukte door coronavirus in huisartsenpraktijk

„We krijgen door de uitbraak van het coronavirus meer telefoontjes dan anders”, vertelt Mariëlle van Genderen, assistent en praktijkondersteuner bij huisartsenpraktijk De Jagerweg in Dordrecht. „Mensen bellen vooral om gerustgesteld te worden.”

Het coronavirus zorgt voor hectische tijden in huisartsenpraktijken. Van Genderen: „Maandag werden we platgebeld; het was echt drukker dan normaal.”

De bellers hebben over het algemeen geen klachten, maar maken zich zorgen over mogelijke besmetting, ziet Van Genderen. Zo belde er naar de Dordtse praktijk een patiënt die op bezoek was geweest in het ziekenhuis in Gorinchem waar besmetting met het virus was vastgesteld. „In zo’n geval vragen mensen zich toch af of ze extra risico lopen.”

Die extra telefoontjes vindt Van Genderen niet zo’n probleem. „Als er geen klachten zijn, stellen we de bellers gerust of verwijzen we hen door naar het RIVM.”

Wat Van Genderen wel zorgelijk vindt, is dat de praktijk door de voorraad mondkapjes heen is. „Het is gelukkig nog niet voorgekomen dat de huisarts op bezoek moest gaan bij iemand die mogelijk met het virus besmet is. Als dat wel moet gebeuren, is het ontbreken van voldoende beschermingsmateriaal problematisch. We zitten er niet op te wachten zelf besmet te worden.”

De Dordtse praktijk is niet de enige die onvoldoende beschermingsmateriaal tegen het coronavirus op voorraad heeft. Huisartsen boden daarom maandag massaal een open brief aan minister Bruins (Medische Zorg) aan. Daarin luiden ze de noodklok over de stijging van de werkdruk door het coronavirus en het ontbreken van beschermingsmaterialen in veel praktijken. „Als huisartsen kunnen wij ons niet voldoende weren tegen dit potentieel gevaarlijke virus.”

In Medisch Centrum Kruiningen-Rilland zijn nog voldoende mondkapjes, beschermende brillen en plastic schorten op voorraad, zegt assistente Yvonne. Ook de extra drukte valt mee. „Er is hier geen paniek. Het scheelt dat het virus op Zuid-Beveland nog niet is uitgebroken. Als dat wel gebeurt, kan de situatie zo veranderen.”

In B.V. Praktijk Centrum Rijssen zijn eveneens voldoende beschermingsmaterialen op voorraad, vertelt praktijkassistente Esther. Ook neemt het aantal extra bellers niet significant toe. Wel ziet de assistente dat de consulten geregeld uitlopen. „Nogal wat patiënten die op het spreekuur komen, vragen gelijk of ze risico lopen op besmetting. Dat kost de arts extra tijd.”