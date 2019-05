„Extra DNA-onderzoek zaak prostitutiemoorden”

De advocaten van de van drie prostitutiemoorden verdachte Sjonny W. (46) uit Amsterdam willen dat in de strafzaak van hun cliënt alsnog aanvullend DNA-onderzoek wordt gedaan. Dit bleek woensdag bij de rechtbank in Amsterdam. Die beslist op 5 juni over het verzoek.

De zitting van woensdag was bedoeld als laatste inleidende voor de strafzaak inhoudelijk van start gaat. Als de rechtbank de onderzoekswensen van de raadslieden honoreert, betekent het dat het strafproces moet worden uitgesteld. De voor 18, 19 en 20 juni geplande zittingen verschuiven dan naar een later moment dit jaar. Legt de rechtbank de verzoeken naast zich neer, dan wordt de strafzaak tegen W. volgens planning gevoerd.

Justitie is ervan overtuigd dat W. verantwoordelijk is voor de dood van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek en verdenkt hem daarnaast van de moord op de Roemeense Mirela Mos (30) in 2004 en betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) in 2003. De verdachte is volgens de officier van justitie de laatste persoon die alle slachtoffers levend heeft gezien.

W. zit sinds 27 juni 2017 in voorarrest en ontkent ook maar iets met de moorden te maken te hebben. Hij was woensdag aanwezig, maar bemoeide zich niet met de inhoudelijke discussie. Wel kondigde hij aan tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak vragen van de rechtbank te zullen beantwoorden. Een verzoek van zijn advocaten hem zijn strafzaak in vrijheid te laten afwachten, wees de rechtbank van de hand.