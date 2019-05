Extra directeur voor Boijmans

ROTTERDAM(ANP) - Museum en Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam krijgen een extra directeur. Naast de huidige, Sjarel Ex, komt Ina Klaassen te staan.

Ze was er al zakelijk leider sinds 2013, maar nu krijgt ze een gelijkwaardige bestuurs-en directeursrol naast Ex. Redenen voor de aanstelling zijn onder meer de gehoopte groei van de bezoekersaantallen in de toekomst en de continuïteit van het bestuur in de komende jaren. Ex is nu 62, Klaassen 49.

Boijmans gaat eind deze maand voor zeker zeven jaar sluiten voor renovatie. Er is nog veel onduidelijk, zoals wie de klus gaat klaren naar een onderwerp van welke architect. Toch is het de bedoeling dat kant-en-klare plannen komend voorjaar aan de gemeente kunnen worden voorgelegd.

De gemeente Rotterdam, eigenaar van het gebouw, betaalt 168,5 miljoen voor het ‘basisplusscenario’ voor de aanpak, maar eigenlijk is er volgens het museum wel een kleine 224 miljoen nodig om het museum helemaal klaar te maken voor nieuwe tijden en nieuwe generaties.

Het extra geld moet nog steeds komen van fondsen, weldoeners, bedrijven en particulieren, maar de donatie van de Stichting Droom en Daad is zo goed als zeker van de baan, nu deze het niet over de voorwaarden eens kan worden met het museum. Volgens Sjarel Ex zijn er echter nog verscheidene ’’partijen in een positieve mood" om bij te dragen. Er is onder meer sprake van een mogelijke bijdrage van de BankGiroLoterij.

Er kon niet langer met sluiting worden gewacht, omdat het gebouw niet veilig genoeg is voor mensen en collectie. Alles moet weg zijn als straks om te beginnen de asbest wordt verwijderd. Op 24, 25 en 26 mei is er een speciaal laatste weekeinde, met ruimere openingstijden en extra rondleidingen.

In al die tijd dat het museumgebouw niet toegankelijk is, zal Boijmans er alles aan doen om op tal van manieren zichtbaar te blijven. Daarvoor is een heel programma in ontwikkeling. Ook zijn er vergaande plannen voor een vestiging ‘op Zuid’, waarmee het museum minstens vijftien jaar lang wil inspelen op het veranderende publiek. "Het is treurig dat het museum de deuren moet sluiten, maar het leidt ook tot dingen die je anders niet zou doen", aldus Klaassen.