Extra coronatest vereist voor reizigers naar China

Wie naar China gaat, moet vanaf zondag naast een negatieve uitslag van een PCR-test op het coronavirus ook een negatieve antistoffentest kunnen overleggen. De testuitslag mag niet ouder dan 48 uur zijn op het moment van vertrek en moet gevalideerd zijn door de Chinese ambassade, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor bijna alle buitenlanders is sinds eind maart in China een inreisverbod van kracht. Uitgezonderd zijn mensen met een geldige verblijfsvergunning of een visum dat na 28 maart is afgegeven. Als een vlucht naar China een tussentijdse landing maakt, moeten beide coronatests opnieuw worden gedaan én goedgekeurd door de lokale ambassade. Voor heel China blijft de kleurcode oranje van kracht, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Binnen Europa heeft het ministerie woensdag het reisadvies voor de Letse hoofdstad Riga aangescherpt. Aanleiding is het sterk toegenomen aantal besmettingen in de stad. Wie in Riga is geweest, wordt verzocht bij terugkomst in Nederland tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook voor Letland geldt dat zaken die niet strikt noodzakelijk zijn, ontraden worden. Reizigers die wel in Letland, maar niet in Riga zijn geweest, hoeven bij terugkeer niet in quarantaine.