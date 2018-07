Extra controles veetransport wegens hitte

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) letten deze week extra op veetransporten. In verband met de hitte controleert de NVWA onder meer de temperatuur in de veewagens, ventilatie en het aantal dieren dat wordt vervoerd. Mocht de temperatuur deze week 35 graden of hoger worden, dan geldt een vervoersverbod.

De controles gebeuren op basis van het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen uit 2017. In dit plan hebben NVWA en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het transport van varkens, runderen, schapen en geiten bij de zeer hoge temperaturen zoals die van deze week. De regels gelden ook bij extreme koude.

Veevervoerders wordt gewezen op voorzorgsmaatregelen die ze kunnen treffen, zoals de transporten vroeg in de ochtend te starten en minder dieren te laden.