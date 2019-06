Extra controles op dierenwelzijn om hitte

Vanwege de verwachte hoge temperaturen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA vanaf maandag extra controles uitvoeren of bedrijven zich houden aan de regels die er zijn voor dierenwelzijn.

Ook worden de tijden voor exportkeuringen aangepast aan een ‘tropenrooster’. Dit betekent dat er - voor zover mogelijk - gecertificeerd kan worden tussen 04.00 en 22.00 uur. „Door de vervroegde of verlate aanvang van internationale transporten kan er dan voornamelijk in de koelere perioden ’s nachts of ’s ochtends vroeg gereden worden”, aldus de NVWA vrijdag.

Houders van dieren zijn verplicht hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, stelt de dienst ook. Zo moeten ze bijvoorbeeld bij hoge temperaturen beschutting aanbieden tegen felle zon. Ook moeten de dieren genoeg drinkwater hebben.