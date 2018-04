Extra controle aan grens na aanslag Münster

Naar aanleiding van de aanslag in Münster heeft de politie Oost-Nederland het toezicht bij de Duitse grens verscherpt. Ook wordt extra gecontroleerd op cruciale punten langs de A35 richting Enschede en de A1 naar Hengelo. De politie krijgt daarbij assistentie van de Landelijke Eenheid.

Een woordvoerster wil niet zeggen hoe de controles eruitzien, of ze gebeuren op verzoek van de Duitse politie en of er op iets specifieks wordt gelet. „We moeten het niet groter maken dan het is, maar Münster is een uurtje rijden van Enschede, dus voor Oost-Nederland is het wel dichtbij”, zegt zij.