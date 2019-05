Extra centrum voor mensen met obesitas

In Amsterdam gaat van de zomer een nieuw gespecialiseerd centrum open voor mensen met morbide obesitas, zeer ernstig overgewicht. Het is een onderdeel van de Nederlandse Obesitas Kliniek, die al acht vestigingen in Nederland heeft.

Het nieuwe centrum aan het Orlyplein in Sloterdijk zal volgens de verwachtingen volgend jaar meer dan 1400 patiënten met zeer ernstig overgewicht kunnen helpen met de ontwikkeling van een nieuwe leefstijl, nadat ze in het Amsterdamse OLVG een maagverkleining hebben ondergaan.

De kliniek heeft al een vestiging in Amsterdam en verder ook in Nieuwegein, Den Haag, Heerlen, Hoogeveen, Eindhoven, Velp en Beverwijk.

Volgens de kliniek heeft bijna 14 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas.