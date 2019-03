De beveiliging in Den Haag bij het Centraal Station en het stadhuis is opgeschroefd. De politie zegt een dreigtelefoontje te hebben ontvangen, waardoor er uit voorzorg extra toezicht is. Ook is de controle bij het Binnenhof extra aangescherpt.

De politie spreekt over een telefonisch dreigement van een man die in de clinch ligt met de gemeente over een uitkering.