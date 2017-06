Extra beurs voor zij-instromer basisonderwijs

Wie zich laat omscholen tot leerkracht in het basisonderwijs kan over een week of twee hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op een beurs van maximaal 2500 euro. Het lerarentekort is zo nijpend dat het beroep die aanmoediging verdient, liet minister Jet Bussemaker van Onderwijs donderdag weten.

„Het ligt erg voor de hand” dat het ministerie van Sociale Zaken het vak van leerkracht als zogeheten kansberoep aanmerkt, zei Bussemaker. Daarmee komen aspirant-leerkrachten voor de studiefinanciering in aanmerking.

Het basisonderwijs voert actie voor een hoger loon, maar Bussemaker deed de leerkrachten geen beloften. Haar partijleider Lodewijk Asscher (PvdA) dreigde eerder de nieuwe begroting te torpederen als daarin loonsverhoging ontbreekt, maar Bussemaker wilde dat niet herhalen. Wel noemde ze Asschers woorden „interessant” en „verstandig” en zei ze bij het opstellen van een nieuwe begroting „niet bij het kruisje te tekenen”.