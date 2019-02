Expositie zoomt in op Biblebelt

Het Museum Catharijneconvent in Utrecht werkt aan een expositie over het leven in de Biblebelt.

Door de gesloten cultuur van bevindelijk gereformeerden in de Biblebelt was het samenstellen van een tentoonstelling tot nu toe erg lastig, zegt conservator Tanja Kootte. Volgens haar is de tijd er nu rijp voor. Het museum komt in juli met een expositie.

De tentoonstelling, die van 7 juli tot 22 september is te zien, vertelt over het leven van gelovigen in de Biblebelt. Waar komen hun opvattingen vandaan en met welke dilemma’s hebben ze te maken? De conservator heeft enkele fotografen benaderd die „heel interessant” werk hebben.

„De expositie wordt een mengeling van zowel een stukje geschiedenis als eigentijdse fotografie, geluidsopnames en ook eigentijdse kunst.” Daarbij worden bijvoorbeeld families in beeld gebracht. Ook komen kwesties voorbij als hoe kerkgangers in de Biblebelt omgaan met internet en homo-emancipatie.

Hoewel de bevindelijk gereformeerden, woonachtig in de strook die van Zeeland tot Overijssel loopt, er nog een traditionele leefwijze op na houden, verandert er volgens Kootte wel het een en ander. „Vroeger zag je de SGP bijvoorbeeld niet voor de camera.”