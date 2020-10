Expositie toont werkwijze fotograaf Ed van der Elsken

Een deel van het werkachief van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) is vanaf vrijdag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. De expositie geeft volgens Mattie Boom, conservator fotografie, een inkijk in hoe hij werkte maar geeft ook een goed beeld van de opkomst van de fotografie.

De tentoonstelling, die tot en met 10 januari is te zien, volgt nadat het Rijks recent samen met het Nederlands Fotomuseum de nalatenschap had verworven van Van der Elsken, een van de bekendste fotografen van Nederland. Het betreft zo’n 10.000 werken.

De expositie ‘Ed van der Elsken: Crazy World’ toont ruim honderd beelden, ontwerpen voor fotoboeken, omslagontwerpen en contactvellen. „Je kijkt als bezoeker over zijn schouder mee”, zegt Boom. „Je ziet welke keuzes en composities hij maakte.”

In plaats van het verzamelen van de beste werken zijn er op deze tentoonstelling soms meerdere afdrukken te zien van een bepaalde foto, die allemaal net iets anders zijn. Ze tonen sporen van beslissingen, twijfels en overwegingen bij het fotograferen en afdrukken.

Het archief bevatte volgens de conservator zowel bekende als minder bekende beelden. Zo maakten de musea vorige week al bekend dat een ontwerp werd gevonden voor een fotoboek dat hij nooit heeft uitgegeven en dat nu alsnog postuum wordt uitgebracht, onder de titel ‘feest’. In het boek staan foto’s van feestelijke gebeurtenissen, zoals van het concert van Louis Armstrong in Amsterdam in 1959, de verjaardag van Hugo Claus in hetzelfde jaar en het staatsbezoek van koningin Elizabeth II een jaar eerder.

Ed van der Elsken maakte vooral naam met zijn fotoboeken Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés (1956) en Sweet Life (1966). Hij fotografeerde het liefst mensen.