Expositie over smullen en snacken op het spoor

Het Spoorwegmuseum in Utrecht opent dinsdag een tentoonstelling over eten en drinken in of op weg naar de trein, van goede en deftige diners aan boord van luxetreinen in lang vervlogen dagen tot en met een hippe koffie in een beker op het perron nu.

Voor de expositie Tosti’s Truffels Treinen werd speciaal een restauratierijtuig uit 1951 gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het is voor het eerst voor publiek te bezoeken.

„Eten en drinken is al van vanaf het allereerste begin van de spoorgeschiedenis verbonden met de trein. Toen in 1825 in Engeland de stoomlocomotief zijn eerste ritje maakte, werden de passagiers bij aankomst onthaald op hapjes en bier. En in Nederland lag het eerste treinstation tegenover een herberg. Die was daarmee een voorloper van de latere stationsrestauraties”, aldus het spoorwegmuseum. Tegen het einde van de negentiende eeuw verschenen de eerste restauratiewagens, toen een soort toprestaurants voor de rijken.

De tentoonstelling gaat ook in op het aloude verschijnsel van het laagdrempelige spoorwegbuffet, waar mensen zich gauw te goed deden als water en kolen voor de stoomlocomotief werden bijgevuld. Maar ze werpt ook alvast licht op het treineten van de toekomst. Kok en kunstenaar Jasper Udink ten Cate bedacht de ‘hyperlocale’ treincoupé waarin je je eten kunt oogsten dankzij een mini-ecosysteem.

Verder maken nog meer restauratierijtuigen, serviezen, menukaarten, perronkarren, affiches en foto’s deel uit van de expositie. Ook wordt bijvoorbeeld ingegaan op het werk van kok, kelner of afwasser.