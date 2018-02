Expositie over belang van design voor nazi’s

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch werkt aan een expositie over de rol die design heeft gespeeld in nazi-Duitsland. „De belangrijkste vraag die we stellen is: zouden de nazi’s ook zo’n succes hebben gehad als het design niet zo goed was geweest?”, vertelt directeur Timo de Rijk in een interview met de Volkskrant.

Het museum, dat vanaf 1 juni Design Museum Den Bosch heet, voert gesprekken met het Deutsches Historisches Museum in Berlijn om de tentoonstelling vorm te geven. „Zij zouden zo’n tentoonstelling dolgraag willen maken, maar zeggen: in ons land kan dat niet, het is nog te beladen”, aldus de museumdirecteur. Hij benadrukt dat de expo een educatief karakter moet krijgen. „Er zal niks worden gevierd, er zal geen aanleiding zijn voor gezwollen trots.”

Als neonazi’s er massaal op af zullen komen „hebben we de verkeerde tentoonstelling gemaakt”, zegt De Rijk.