Expositie ”Oud Leerdam” verlengd tot komende zomer

Ook de tentoonstelling ”Oud Leerdam” werd slachtoffer van de coronacrisis. Een week na de opening moest Tom van Campenhout de deuren van de Kunstplaats in Leerdam sluiten. Hij heeft besloten de expositie met twee maanden te verlengen.

Wat is het bijzondere van de tentoonstelling?

„We hebben zo’n 55 schilderijen die Leerdam in beeld brengen. De kunstwerken komen uit de periode 1885-1960 en zijn gemaakt door hobbyisten, maar ook door echte kunstenaars. De schilderijen laten allerlei locaties zien, maar de Zuidwal met op de achtergrond het Hofje, de haven en de molens is favoriet. De expositie toont de ontwikkeling van de stad. Bijzonder is een schets van de voormalige houthandel Varsseveld. Dat bedrijf speelde jarenlang een prominente rol in Leerdam, maar werd zelden afgebeeld. Op deze schets is dat wél het geval.”

Hoe komt u aan de kunstwerken?

„De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door (oud-)Leerdammers. Ze lazen over de expositie, deze werd gedeeld op Facebook en zo wisten steeds meer mensen van onze plannen. Een pastoor uit Den Haag die in Leerdam opgroeide, kwam tekeningen brengen en we kregen zelfs kunstwerken aangeboden van mensen die op Texel wonen. Het aanbod was zo groot dat de galerie nu vol hangt.”

Zijn er bijzondere werken bij?

„Leerdam had in het verleden grote aantrekkingskracht op schilders uit het Gooi die tot de Larense School behoorden, verwant aan de Haagse School. Dat clubje kwam regelmatig naar Leerdam om te schilderen. ”Gezicht op Leerdam” van Syvert Nicolaas Bastert is een van de topstukken van de tentoonstelling. Een waanzinnig mooi schilderij. Hiermee won Bastert in 1912 een gouden medaille. Het schilderij kreeg destijds veel aandacht, koningin-moeder Emma complimenteerde Bastert uitgebreid met zijn werk. Het mooiste Leerdamse schilderij maakt helaas geen deel uit van de expositie: de Steigerpoort van Jan Weissenbruch. Dat hangt in het Rijksmuseum. We hebben er wel een foto van.”

U wilt de expositie verlengen?

„Het doet pijn dat al die prachtige werken nu niet te zien zijn. Direct na de opening in maart moesten we de deuren sluiten. Op onze website en op Facebook plaats ik blogs met verhalen over de schilderijen; voor scholieren zijn er lesbrieven en we maakten op basis van de kunstwerken een stadswandeling. Maar het is niet mogelijk de schilderijen te bekijken. Bovendien waren er afspraken met nakomelingen van schilders die nog eens langs wilden komen. Dat is nu onmogelijk. Vandaar dat we hebben besloten de expositie te verlengen tot juli. De eigenaren van de werken hebben al toestemming gegeven. Zodra de regering de maatregelen versoepelt, gaan de deuren van de Kunstplaats weer open.”

