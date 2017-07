Expositie Neo Rauch in Zwolle

Museum De Fundatie in Zwolle gaat komende winter een tentoonstelling wijden aan de toonaangevende hedendaagse kunstenaar Neo Rauch (Leipzig, 1960). Het laat minstens zestig werken van hem zien.

Werk van Rauch wordt momenteel zeer hoog aangeslagen en bevindt zich in de collecties van belangrijke musea als de Pinakothek der Moderne in München, het Museum of Contemporary Art in Los Angeles en het Metropolitan Museum of Art in New York. De Fundatie bezit zelf ‘Gewitterfront’ uit 2016.

In 2002 sleepte Rauch al de belangrijke Vincent van Gogh Biennal Award for Contemporary Art in Europe in de wacht. „De complexe schilderijen van Neo Rauch transporteren de kijker naar een herkenbare wereld, die na een eerste gevoel van houvast, bij nadere beschouwing verwarring en soms verontrusting veroorzaakt”, aldus De Fundatie.

‘Neo Rauch - Dromos, 25 jaar schilderijen 1993-2018’ is een retrospectief. ‘Dromos’ is eén van de vroegste schilderijen van Neo Rauch.