Expositie Magnumfotograaf over Noord-Korea

In de Kunsthal van Museum Helmond is vanaf volgende maand een expositie te zien van foto’s die de Belgische fotograaf Carl de Keyzer maakte tijdens vier reizen door Noord-Korea. De Keyzer is sinds 1994 lid van het beroemde fotografencollectief Magnum en is de eerste Westerse fotograaf die zoveel plekken in Noord-Korea bezocht.

In zijn werk zoekt De Keyzer steevast naar de impact van de macht op het alledaagse leven. In Helmond laat hij op groot formaat in totaal negentig foto’s zien uit het meest geïsoleerde land ter wereld. Op elke van de vier reizen tussen 2015 en 2017 werd hij begeleid door twee staatsgidsen en een chauffeur. Zijn productie moest hij voorleggen aan de censuur.

De expositie begint op 17 juni en duurt tot en met 23 september.