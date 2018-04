Expositie Frans Hals en navolgers in Haarlem

In het Frans Hals Museum zijn vanaf oktober zo’n tachtig werken te zien die door musea van over de hele wereld aan het Haarlemse museum in bruikleen worden gegeven. De tentoonstelling Frans Hals en de Modernen laat werk zien van de Hollandse meester uit de Gouden Eeuw en van negentiende-eeuwse schilders die door hem geïnspireerd raakten.

Voor het eerst in de kunstgeschiedenis worden schilderijen van Frans Hals (1582-1666) opgehangen naast werk van kunstenaars die door hem zijn beïnvloed, zoals Vincent van Gogh, Édouard Manet en Max Liebermann, meldt het museum donderdag. De tentoonstelling is van 13 oktober tot en met 10 februari 2019. Frans Hals werd 150 jaar geleden herontdekt door de Franse kunstcriticus Théophile Thoré-Bürger, die ook zorgde voor een herwaardering van de Delftse schilder Johannes Vermeer.

De laatste maanden van dit jaar en begin volgend jaar zijn er in Haarlem zelfs twee bijzondere tentoonstellingen. Op een steenworp afstand, in het Teylers Museum, zijn van 5 oktober tot en met 6 januari 2019 ruim dertig originele tekeningen van architect, beeldhouwer en schilder Leonardo da Vinci (1452-1519) te zien. Onder meer het British Museum, Uffizi in Florence en het Louvre in Parijs geven ze in bruikleen vanwege Da Vinci’s vijfhonderdste sterfjaar.