Export spruitjes uit Nederland naar record

De exportwaarde van Nederlandse spruitjes is in 2017 naar het recordniveau gestegen van 66 miljoen euro, van 32 miljoen euro in 2008. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS stelt dat van alle wintergroenten vooral de export van spruitjes de laatste jaren flink is gestegen. Spruitjes zijn na de winterpeen de meest geteelde wintergroente.

Ongeveer twee derde van de Nederlandse spruitjes wordt uitgevoerd. De grootste exportmarkt is Duitsland (32 miljoen euro), gevolgd door Groot-Brittannië (10 miljoen euro), België (5 miljoen euro) en Italië (4 miljoen euro). De uitvoer naar de Verenigde Staten is met 2,8 miljoen euro nog relatief beperkt, maar de vraag neemt daar wel flink toe, aldus het CBS.