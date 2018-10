Expo toont zeldzaam talent Leonardo da Vinci

Teylers Museum in Haarlem maakt zich op voor een toeloop van bezoekers voor de tentoonstelling Leonardo da Vinci, die vrijdag opengaat voor het publiek. Een dag voor de opening was al 20 procent van de kaarten verkocht.

Op de tentoonstelling zijn tekeningen van Da Vinci te zien die zijn bijzondere talent tonen voor het weergeven van gezichtsuitdrukkingen, emoties en gebaren. Het museum heeft alle werken van Leonardo in bruikleen, onder meer van de Britse koningin Elizabeth. De enige twee tekeningen in Nederlands bezit, van het Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen, zijn ook te bewonderen.

De Leonardo-expositie is te zien tot en met 6 januari en vormt de aftrap van de herdenking van het 500e sterfjaar van de Italiaanse meester in 2019. Wie een ticket wil moet het via internet reserveren. Het museum wil zo de drukte spreiden. Teylers organiseerde eerder ‘blockbusters’ rond Michelangelo (2005/2006) en Rafaël (2012).