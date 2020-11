Expo toont opmerkelijke vondsten bij aanleggen spoor

Bij het aanleggen van stukken spoorlijn worden regelmatig opmerkelijke vondsten gedaan. Een middeleeuws zwaard (opgebaggerd in Den Bosch, 1896), een prehistorische bijl van hertengewei (opgegraven bij Hardinxveld-Giessendam bij de aanleg van de Betuweroute) en de oudste telescoop van Nederland (in 2014 opgegraven in Delft). Ze zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden.

De kleine expositie getiteld Retourtje verleden - ProRail en archeologie, toont ook oude foto’s en modeltreinen. Archeologie en het Nederlandse spoorwegennet zijn al bijna twee eeuwen met elkaar verbonden. Bij het begin van de aanleg van de eerste stukken spoorweg in de tweede helft van de negentiende eeuw werden meteen archeologische vondsten gedaan, aldus het museum.

Ging het in het begin nog om toevallige vondsten, later werd de aanpak systematischer. Vanwege het 25-jarig bestaan van archeologische onderzoeken onder het spoor, is in samenwerking met ProRail-archeoloog Jerry Huisman een tentoonstelling gemaakt over de veranderende methodes van archeologisch onderzoek. ProRail beheert ruim 7000 kilometer spoor in Nederland.

De expositie beslaat 180 jaar archeologische vondsten en onderzoek langs het spoor en is vanaf 23 november tot en met 22 augustus 2021 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.