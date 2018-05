Expo over de eerste jaren van aids

In de zomermaanden is in het Stadsarchief Amsterdam een fototentoonstelling te zien over aids. Vooral de eerste jaren, als de dan nog mysterieuze ziekte verwoestend om zich heen grijpt, staan centraal. De expositie opent op 6 juli en duurt tot begin september.

Eind 1981 wordt een man met vreemde klachten opgenomen in een Amsterdams ziekenhuis. Artsen staan voor een raadsel en de man sterft. Ook in Amerika steekt de ziekte in die tijd de kop op.

Het is het begin van een angstige en onzekere periode waarin de ziekte toeslaat. In Nederland vallen vooral in Amsterdam veel slachtoffers. In die jaren ontstaan de begrippen buddy (steun en toeverlaat), quilt (om de herinnering levendig te houden) maar ook Aids Memorial Day.

Amsterdam is dit jaar gastheer van de 22e Internationale Aids Conferentie, van 23 tot 27 juli.